Европейские фондовые рынки снизились по итогам первых торгов осени

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам четверга, первого торгового дня осени.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 1,8% и составил 407,66 пункта.

Германский индекс DAX упал на 1,6%, французский САС 40 - на 1,48%, британский FTSE 100 - на 1,86%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,19% и 1,02% соответственно.

Stoxx 600 и DAX опустились до минимумов за полтора месяца, пишет Trading Economics.

Трейдеры в регионе учитывают перспективы сильного повышения ставок ЕЦБ на последних двух заседаниях регулятора в текущем году. В среду после выхода данных по августовской инфляции в еврозоне, побившей исторический рекорд, аналитики опубликовали прогнозы подъема ставок европейским ЦБ на сентябрьском заседании на 75 б.п., на октябрьском - на 50 б.п.

На заседании в июле ЕЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле опустилась до 6,6%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Согласно пересмотренным данным, безработица в июне составляла 6,7%, а не 6,6%, как сообщалось ранее.

Июльский показатель стал минимальным за всю историю ведения его расчетов.

Аналитики также прогнозировали снижение безработицы до этой отметки, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в июле 2021 года она составляла 7,7%.

Розничные продажи в Германии в июле неожиданно выросли на 1,9% относительно предыдущего месяца, показали данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Темпы повышения показателя стали максимальными с июня 2021 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Котировки акций французской Pernod Ricard SA, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, выросли на 0,5%. Компания в 2022 фингоду увеличила выручку на 21% и повысила размер дивидендов на 32%, до 4,12 евро на акцию.

Акции горнодобывающей Rio Tinto PLC на торгах в Лондоне подешевели на 3,4%. Компания договорилась о выкупе 49% акций канадской Turquoise Hill Resources Ltd. за $3,3 млрд.

Бумаги британской Reckitt Benckiser Group PLC, выпускающей сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, потеряли в цене 5,2%. Главный исполнительный директор компании Лаксман Нарасимхан уйдет в отставку 30 сентября. Временным исполняющим обязанности СЕО станет старший независимый директор наблюдательного совета компании Никандро Дюранте.

Рыночная капитализация шведской инвестиционной компании EQT AB упала на 6,9%. Компания определила объем фонда EQT Infrastructure VI, целью которого являются инвестиции в инфраструктурные проекты, в размере 20 млрд евро.

Лидерами падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции работающей в секторе недвижимости Германии alstria office REIT-AG, которые потеряли в цене 16,8%.