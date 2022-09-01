Алиев и Драги обсудили сотрудничество Азербайджана и Италии, энергетику, процессы на Южном Кавказе

Официальные Баку и Рим отметили успешное развитие двустороннего сотрудничества.
Об этом было отмечено в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхам Алиев, находящегося с рабочим визитом в Италии, с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщает сайт азербайджанского лидера.
По словам Драги, визит Алиева будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, подчеркнув, что между Италией и Азербайджаном установились очень хорошие отношения на уровне стратегического партнерства, постоянно увеличивается взаимный товарооборот, реализуется успешное сотрудничество в области энергетики.
На встрече особо была отмечена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза и Италии.
Также были затронуты вопросы сотрудничества между двумя странами в области экономики, науки, образовании, культуры, искусства и других сферах. Было подчеркнуто, что итальянские компании принимают активное участие в реставрационных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ).
Вместе с тем на встрече была подчеркнута важность Брюссельской мирной повестки и начала переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Была выражена надежда, что этот процесс будет способствовать укреплению устойчивого мира и безопасности в регионе.
Кроме того, к ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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