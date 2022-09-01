Новак: соглашение ОПЕК+ надо сохранить после 2022г

Соглашение ОПЕК+ за время своего действия показало свою эффективность, Россия поддерживает идею его продления, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Кооперация, которая была достигнута в 2016 году, показала свою эффективность в различных ситуациях в течение этого времени. Успешно кризис прошли периода пандемии 2020 года. Моя точка зрения - нам нужно продолжать такую кооперацию. Мы это обсуждали с нашими нефтяными компаниями, они тоже поддерживают", - сообщил Новак.
Он предположил, что страны-участницы соглашения будут обсуждать возможное продление осенью, но, вероятнее всего, не на ближайшей встрече альянса 5 сентября, на которой будет принято решение о квотах по добыче нефти на октябрь.
"Последнее время мы принимали решение на один месяц, потому что большие на рынке неопределенности, непредсказуемости. Поэтому примем решение, наверное, исходя из этого", - сообщил вице-премьер.
Алиев и Драги обсудили сотрудничество Азербайджана и Италии, энергетику, процессы на Южном Кавказе
ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения “TurAz Qartalı-2022”
ЕК обещает ускоренным порядком разрешить применение адаптированных вакцин против "омикрона"
В Англии выдался один из самых жарких летних сезонов за всю историю метеонаблюдений
Европейский регулятор рекомендовал к применению специальные вакцины Pfizer и Moderna для защиты от «омикрона»
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией во Вторую мировую, более чем в $1,5 трлн
Twitter тестирует долгожданную функцию редактирования сообщений
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ