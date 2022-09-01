Новак: соглашение ОПЕК+ надо сохранить после 2022г

Соглашение ОПЕК+ за время своего действия показало свою эффективность, Россия поддерживает идею его продления, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Кооперация, которая была достигнута в 2016 году, показала свою эффективность в различных ситуациях в течение этого времени. Успешно кризис прошли периода пандемии 2020 года. Моя точка зрения - нам нужно продолжать такую кооперацию. Мы это обсуждали с нашими нефтяными компаниями, они тоже поддерживают", - сообщил Новак.

Он предположил, что страны-участницы соглашения будут обсуждать возможное продление осенью, но, вероятнее всего, не на ближайшей встрече альянса 5 сентября, на которой будет принято решение о квотах по добыче нефти на октябрь.

"Последнее время мы принимали решение на один месяц, потому что большие на рынке неопределенности, непредсказуемости. Поэтому примем решение, наверное, исходя из этого", - сообщил вице-премьер.