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ТЭК 01.09.2022 22:48

Новак: соглашение ОПЕК+ надо сохранить после 2022г

Соглашение ОПЕК+ за время своего действия показало свою эффективность, Россия поддерживает идею его продления, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Кооперация, которая была достигнута в 2016 году, показала свою эффективность в различных ситуациях в течение этого времени. Успешно кризис прошли периода пандемии 2020 года. Моя точка зрения - нам нужно продолжать такую кооперацию. Мы это обсуждали с нашими нефтяными компаниями, они тоже поддерживают", - сообщил Новак.

Он предположил, что страны-участницы соглашения будут обсуждать возможное продление осенью, но, вероятнее всего, не на ближайшей встрече альянса 5 сентября, на которой будет принято решение о квотах по добыче нефти на октябрь.

"Последнее время мы принимали решение на один месяц, потому что большие на рынке неопределенности, непредсказуемости. Поэтому примем решение, наверное, исходя из этого", - сообщил вице-премьер.

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Тэги: ОПЕК+, ПРОДЛЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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