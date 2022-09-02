Южная Корея, США и Япония предупредили Пхеньян о жесткой реакции на случай ядерного испытания - СМИ

Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты договорились о более жестких, чем ранее, мерах против КНДР в случае проведения Пхеньяном нового ядерного испытания, заявил в четверг советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Сон Хан.
По его словам, которые приводит агентство "Ренхап", стороны считают, что "не следует наивно мыслить", что после проведенных ранее шести ядерных испытаний новое будет воспринято как "просто еще одно испытание".
"Если Северная Корея проведет свое седьмое ядерное испытание, наша реакция, безусловно, будет отличаться от той, которая была до сих пор", - подчеркнул он.
Ким Сон Хан сделал это заявление журналистам после возвращения из Гонолулу с трехсторонней встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и генсеком Совета нацбезопасности Японии Такэо Акибой.
Он отказался сообщить, какие конкретные шаги могут быть предприняты, но сказал, что они будут "максимально направлены" на то, чтобы заставить Пхеньян осознать, что проведение испытания "было неправильным решением", сообщает "Ренхап".
Ранее в Сеуле и Вашингтоне на различных уровнях заявляли о признаках того, что КНДР завершила все приготовления к очередному ядерному испытанию и выбирает соответствующее время для его проведения.
Агентство пишет, что Салливан на встрече "подтвердил приверженность США обороне Южной Кореи и Японии".
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