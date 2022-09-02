Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, Brent - $94,22 за баррель

Котировки нефти прибавляют примерно 2% в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в пятницу составляет $94,22 за баррель, что на $1,86 (2,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,28 (3,4%), до $92,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,38 за баррель, что на $1,77 (2,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,94 (3,3%), до $86,61 за баррель.