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Байден призвал жителей США к объединению в защиту демократии

В настоящее время американская демократия подвергается угрозам со стороны сторонников бывшего президента Дональда Трампа, поддерживающих его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!" (MAGA), заявил президент США Джо Байден в обращении к нации.

Он обвинил Трампа и ряд его сторонников в экстремизме и пропаганде насилия.

"Дональд Трамп и его сторонники - республиканцы-MAGA, это экстремисты, которые несут угрозу основам нашей страны", - заявил Байден.

"Они не уважают нашу конституцию, они не уважают народ страны", - добавил президент.

Байден считает, что "нельзя быть сторонним наблюдателем подрыва нашей (США - ИФ) демократии", призвав нацию объединиться в ее защиту.

По его словам, сторонники MAGA "склонны к насилию, как показали события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий", требуя отмены результатов президентских выборов.

"Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь", - отметил Байден.

Он предупредил о важности соблюдения законов, демократических принципов и недопустимости "политического насилия" на предстоящих промежуточных выборах 2022 года и президентских 2024 года.

"Америку ждет великое будущее, если мы его выберем", - подчеркнул Байден.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОКРАТИЯ, ЗАЩИТА


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