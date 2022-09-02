Число случаев COVID-19 в мире превысило 603,7 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 603 млн 711 тыс. 713, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 497 тыс. 467 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 94 млн 649 тыс. 469 и 1 млн 47 тыс. 6.
Индия - 44 млн 442 тыс. 507 и 527 тыс. 932.
Франция - 34 млн 764 тыс. 504 и 155 тыс. 174.
Бразилия - 34 млн 429 тыс. 853 и 683 тыс. 965 (данные не обновлялись с четверга).
Германия - 32 млн 218 тыс. 483 и 147 тыс. 642.
Великобритания - 23 млн 738 тыс. 31 и 206 тыс. 318.
Италия - 21 млн 888 тыс. 255 и 175 тыс. 663.
Южная Корея - 23 млн 417 тыс. 425 и 26 тыс. 940.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 833,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 170, Франции - 2 тыс. 350, Германии - 1 тыс. 750, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 915, Южной Корее - 524. Сведения по США отсутствуют.
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