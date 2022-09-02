Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек

С мая текущего года фонд Red Hearts совместно с Министерством экологии и природных ресурсов реализует экологический проект под названием «Сдай батарейку — сохрани природу». В рамках проекта осуществляется сбор использованных потребительских батареек для их последующей сдачи на переработку в ООО Təhlükəli Tullantılar («Опасные Отходы»).

По прошествии четырех месяцев с момента старта проекта фонд собрал около 200 кг непригодных батареек с помощью специальных контейнеров, установленных в супермаркетах. Это означает предотвращение загрязнения около 43 тысяч кубометров земли. Основная цель проекта — отделить использованные батарейки от других отходов, минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Проект имеет очень важное экологическое и просветительское значение с точки зрения защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса, поощрения вторичной переработки, сокращения отходов, предотвращения и эффективного управления вредными воздействиями батарейных отходов. В будущем боксы для сбора батареек планируется разместить и в других городах и районах страны.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.