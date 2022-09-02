Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

02.09.2022 10:25

Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек

С мая текущего года фонд Red Hearts совместно с Министерством экологии и природных ресурсов реализует экологический проект под названием «Сдай батарейку — сохрани природу». В рамках проекта осуществляется сбор использованных потребительских батареек для их последующей сдачи на переработку в ООО Təhlükəli Tullantılar («Опасные Отходы»).

По прошествии четырех месяцев с момента старта проекта фонд собрал около 200 кг непригодных батареек с помощью специальных контейнеров, установленных в супермаркетах. Это означает предотвращение загрязнения около 43 тысяч кубометров земли. Основная цель проекта — отделить использованные батарейки от других отходов, минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Проект имеет очень важное экологическое и просветительское значение с точки зрения защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса, поощрения вторичной переработки, сокращения отходов, предотвращения и эффективного управления вредными воздействиями батарейных отходов. В будущем боксы для сбора батареек планируется разместить и в других городах и районах страны.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az