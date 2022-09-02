ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог

Исполнительная власть Гусарского района привлекла ООО «Şabran-D» к осуществлению работ по ремонту дорог города Гусар. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 309 тыс. 512,82 маната. Э.Шафиев

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