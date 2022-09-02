ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города

Исполнительная власть Гедабекского района привлекла ООО «ƏRDAGI» к осуществлению работ по асфальтированию улиц, переулков и площадей города Гедабек. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 817 тыс. 830,27 манат. Э.Шафиев

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