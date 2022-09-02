AzerGold потратит около 340 тыс. манатов на закупку генератора

ЗАО «AzerGold» направит около 340 тыс. манатов на закупку и установку генератора. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с этой целью AzerGold заключило контракт с ООО «KM SERVİCES». Сумма контракта – 338 тыс. 999,84 маната. Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».