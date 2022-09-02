Госагентство занятости направит около 2,3 млн манатов на закупку товаров для центра профподготовки в Барде

Государственное агентство занятости направит около 2,3 млн манатов на закупку товаров и материалов, необходимых для доведения до международных стандартов материально-технической базы Бардинского профессионально подготовительного центра. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ООО «Excellent Trade» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта - 2 млн 296,8 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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