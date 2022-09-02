Азербайджан и Черногория в конце 2022г проведут заседание МПК

Третье заседание азербайджано-черногорской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет в декабре 2022 года.

«Третье заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Черногорией пройдет в первой декаде декабря в Подгорице», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

По его словам, на заседании будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Предыдущее заседание МПК прошло в июне 2019 года в Баку.

А.Азизов