Казахстан и Азербайджан вложат $40 млн в прокладку интернет кабеля через Каспий

Казахстан проложит интернет через Азербайджан по дну Каспия, для этого планируется создание совместного предприятия, сообщает казахстанский портал LS со ссылкой на министерство цифрового развития Казахстана.
По информации ведомства, в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Азербайджана планируется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
«На текущий момент проводятся работы по определению оператора с казахстанской стороны, который владеет магистральными линиями связи», – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве отметили, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долями участия 50/50.
Операторы-участники будут инвестировать в строительство ВОЛС собственные средства. Предварительная стоимость – $40 млн. Протяженность кабеля по дну моря будет около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных составит не менее 4-6 Тбит/с. Сроки реализации пока не уточнены.
В министерстве отметили, что на данный момент Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном о замене оператора со стороны РК (ранее должен был быть "Транстелеком").
«Проект предусматривает транзит китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу (через Грузию – Черное море – Болгарию – Словакию в Германию). Он способствует усилению транзитного потенциала республики, как за счет увеличения транзитных мощностей, так и за счет их диверсификации, создаст альтернативный маршрут транзита трафика», – заявили в министерстве.
Р.Ахмедов
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