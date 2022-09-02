Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

АПК 02.09.2022 18:10

Профицит сахара в мире в 2022/2023 сельхозгоду превысит 5,5 млн т - МОС

Профицит мирового баланса сахара в 2022/2023 сельхозгоду (август-июль) превысит 5,5 млн тонн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на прогноз Международной организации по сахару (МОС).

Это связано с ожиданиями по увеличению производства сахара в текущем сезоне на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном - до рекордного за последние 5 лет уровня в 181,9 млн тонн.

Фундаментальным фактором, повлиявшим на увеличение оценки общего объема производства сахара в мире в текущем сельхозгоду, стало повышение прогноза производства сахара в Бразилии - на 5,4 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном, в Таиланде - на 1,9 млн тонн и в Китае - на 0,4 млн тонн. Потребление сахара, по оценке МОС, увеличится на 0,51%, до 176,3 млн тонн.

Как отмечают эксперты, прогнозируемый профицит приведет к увеличению мировых запасов сахара на 3,2 млн тонн по сравнению с прошлым сельхозгодом, до 96,3 млн тонн. Это может отразиться на динамике мировых цен на сахар. В августе средняя цена на сахар-сырец снизилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $398 за тонну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, САХАР, ПРОФИЦИТ


Похожие новости


ВОЗ поддерживает введение налога на напитки с высоким содержанием сахара Эксперты ждут увеличения дефицита на мировом рынке сахара в новом сезоне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az