Профицит сахара в мире в 2022/2023 сельхозгоду превысит 5,5 млн т - МОС

Профицит мирового баланса сахара в 2022/2023 сельхозгоду (август-июль) превысит 5,5 млн тонн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на прогноз Международной организации по сахару (МОС).

Это связано с ожиданиями по увеличению производства сахара в текущем сезоне на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном - до рекордного за последние 5 лет уровня в 181,9 млн тонн.

Фундаментальным фактором, повлиявшим на увеличение оценки общего объема производства сахара в мире в текущем сельхозгоду, стало повышение прогноза производства сахара в Бразилии - на 5,4 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном, в Таиланде - на 1,9 млн тонн и в Китае - на 0,4 млн тонн. Потребление сахара, по оценке МОС, увеличится на 0,51%, до 176,3 млн тонн.

Как отмечают эксперты, прогнозируемый профицит приведет к увеличению мировых запасов сахара на 3,2 млн тонн по сравнению с прошлым сельхозгодом, до 96,3 млн тонн. Это может отразиться на динамике мировых цен на сахар. В августе средняя цена на сахар-сырец снизилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $398 за тонну.