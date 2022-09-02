Профицит сахара в мире в 2022/2023 сельхозгоду превысит 5,5 млн т - МОС

Профицит мирового баланса сахара в 2022/2023 сельхозгоду (август-июль) превысит 5,5 млн тонн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на прогноз Международной организации по сахару (МОС).
Это связано с ожиданиями по увеличению производства сахара в текущем сезоне на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном - до рекордного за последние 5 лет уровня в 181,9 млн тонн.
Фундаментальным фактором, повлиявшим на увеличение оценки общего объема производства сахара в мире в текущем сельхозгоду, стало повышение прогноза производства сахара в Бразилии - на 5,4 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном, в Таиланде - на 1,9 млн тонн и в Китае - на 0,4 млн тонн. Потребление сахара, по оценке МОС, увеличится на 0,51%, до 176,3 млн тонн.
Как отмечают эксперты, прогнозируемый профицит приведет к увеличению мировых запасов сахара на 3,2 млн тонн по сравнению с прошлым сельхозгодом, до 96,3 млн тонн. Это может отразиться на динамике мировых цен на сахар. В августе средняя цена на сахар-сырец снизилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $398 за тонну.
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев
ВС Армении обстреляли транспортные средства азербайджанской армии
Азербайджан никогда не подстраивался под политику больших соседей - Алиев
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 8 человек
Операционная система Apple обогнала Android по числу мобильных девайсов в США
Турция стала лидером среди зарубежных направлений по росту стоимости отдыха летом 2022 года
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Сторонники природозащитной организации устроили протест в британском парламенте
Казахстанские депутаты предлагают ввести в Конституцию положение о 7-летнем мандате до внеочередных выборов президента
Казахстанские депутаты считают необходимым вернуть прежнее название столице республики
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ