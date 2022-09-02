Турция стала лидером среди зарубежных направлений по росту стоимости отдыха летом 2022 года

Турция стала лидером среди доступных россиянам зарубежных направлений по росту стоимости отдыха летом 2022 года, средний чек вырос практически вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из анализа статистики бронирований туроператоров, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
"Прошедшим летом в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозки и турпродукта. У туристов остался выбор из пяти более-менее массовых емких направлений с прямой перевозкой. В результате почти на всех зарубежных направлениях отдыха выросли цены и средняя стоимость отдыха", - говорится в сообщении.
"Средний чек на тур в Турцию с чартерным перелетом у крупных туроператоров этим летом вырос почти вдвое по сравнению с прошлым летом - на 77-100%. Он составил от 175 до 235 тыс. рублей на двоих", - отмечают в АТОР.
Отдых в Египте также подорожал очень заметно - более чем на 60%. Средняя стоимость тура летом превысила 170 тыс. рублей на двоих.
"Продажи по направлению могли бы быть высокими и при таких ценах, но их сдерживает дефицит авиаперевозки, особенно из регионов", - подчеркивают в АТОР.
Меньше всего среди наиболее популярных направлений летнего отдыха подорожали Мальдивы.
"Средний чек на тур этим летом у большинства компаний и сетей турагентств вырос очень незначительно, в пределах 10%, или даже остался на уровне 2021 года. В среднем он составил около 380 тыс. рублей на двоих", - говорится в сообщении ассоциации.
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