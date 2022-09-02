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Дальнее зарубежье 02.09.2022 15:39

В Атлантике сформировался тропический шторм "Даниэль", который может перерасти в ураган - NHC

Тропический шторм "Даниэль", сформировавшийся в Атлантике, набирает силу и может позже в пятницу превратиться в более мощное стихийное бедствие: ураган, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Ожидается, что в ближайшие несколько дней он будет усиливаться. Прогнозируется, что позже сегодня он станет ураганом", - говорится в сообщении.

Согласно NHC, в настоящее время максимальная скорость порывов ветра составляет около 110 км/ч, ураган движется в восточном направлении.

При этом, агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что "Даниэль" может стать первым в этом сезоне ураганом в Атлантике, который выдался "необычайно спокойным". При это шторм в настоящее время находится далеко от суши и не представляет угрозы странам.

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Тэги: АТЛАНТИКА, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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