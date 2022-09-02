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СНГ 02.09.2022 16:02

Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях - Песков

В планах Владимира Путина нет открытия личных страниц в социальных сетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Соответствующий вопрос был задан ему в связи с тем, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok.

У президента РФ никогда не было аккаунтов в социальных сетях. Песков неоднократно заявлял, что Путин не планирует их открывать.

Пресс-секретарь президента подчеркивал, что у Путина достаточно других каналов для получения информации и общения с россиянами.

Кроме того, как говорил Песков, ведение аккаунта в соцсети требует времени, которого у президента нет, а вести свои социальные сети он вряд ли бы позволил кому-то другому.

Песков также рассказывал, что Путин не пользуется мобильным телефоном.

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