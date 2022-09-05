Что ищут цифровые таланты?

40% специалистов сферы цифровых технологий - в активном поиске новых возможностей и готовы к переезду
Авторы – эксперты Boston Consulting Group (BCG):
Шахар Лавиан, Дебора Лович, Ор Клиер, Конрад фон Щепаньски и Полина Кемпински
Кирилл Туишев, Глава BCG Баку, Управляющий директор и Старший партнер BCG, руководитель направления энергетики в регионе EMC[1] прокомментировал текущую ситуацию на цифровом рынке труда:
«Мир входит в эпоху глобального перемещения цифровых талантов. Согласно исследованию BCG, 40% из них находятся в поиске новой работы, причем многие готовы к переезду.
Возникают новые хабы притяжения, для формирования которых важны как бизнес-аспекты - возможность заработать больше,- так и личные: комфортная городская среда и качество жизни, доступ к образованию, безопасность, религиозная и культурная близость. Каждый из технологических хабов (например, Дубай, Берлин, Дублин) предлагает свои привлекательные стороны. Важно отметить, что все ищут чуть-чуть разное. One size doesn’t fit all.
Никогда раньше борьба за кадры в сфере digital не была более жесткой. Это привело к тому, что увеличение компенсации в полтора раза и более при релокации – обычная практика для 75% и более случаев. Помимо компенсации, и сама роль должна быть достаточно интересной, чтобы привлечь сильных кандидатов. Наиболее популярны сейчас сферы больших данных и аналитики, искусственного интеллекта. Немного в меньшей степени – кибербезопасность и финтех.
Однако потребность в цифровых талантах будет только расти. Они необходимы для поддержания конкурентоспособности и развития как отдельных компаний, так и экономики страны.
С учетом того, что в регионе Центральной Азии, Азербайджана, Индии, Ирана существует большой пул цифровых талантов, Баку вполне мог бы претендовать на роль нового цифрового хаба, используя текущее окно возможностей. Для этого потребуется сформулировать свое конкурентное предложение, которое будет включать как материальные, так и нематериальные стимулы, а также продумать кампанию продвижения на мировых рынках».
В мире продолжается глобальная миграция талантов. По данным BCG, около 40% мирового пула цифровых талантов активно ищет новую работу, причем многие специалисты готовы к релокации. При этом конкуренция за их услуги еще никогда не была такой острой.
Что именно ищут эти мобильные цифровые специалисты, когда просматривают новые возможности? И какие факторы влияют на их решение о том, куда переезжать? Понимание этого может оказаться ценным для организаций, городов и стран, которые стремятся создать новый крупный технологический хаб.
Чтобы лучше понять эти потребности и мотивы, мы опросили более 1000 респондентов, переехавших ради работы в 11 крупных технологических хабов: Амстердам, Бангалор, Берлин, Дубай, Дублин, Лондон, Сан-Паулу, Сиэтл, Шанхай, Сингапур и Тель-Авив. Мы спросили, какие самые важные факторы повлияли на их решение о релокации и какие самые веские причины могут стать определяющими для их решения остаться на длительный срок. Вот что мы выяснили.
Профиль мобильного специалиста в сфере цифровых технологий
Сначала расскажем о самих мобильных специалистах в области цифровых технологий. 70% из них – мужчины, и 75% принимающих решение о релокации состоят в браке. Более половины опрошенных технологических мигрантов, 55%, – инженеры, программисты или веб-разработчики – составляют наиболее мобильную группу. Еще примерно по 10% приходится на специалистов в сферах разработки мобильных приложений, искусственного интеллекта и аналитики.
Подавляющее большинство цифровых талантов, которые выбирают релокацию, делают это в начале карьеры: более трех четвертей респондентов заявили, что они переехали в течение семи лет после того как влились в ряды цифровых специалистов. В большинстве случаев либо им сделали предложение о работе компании из региона релокации, либо их работодатели, у которых есть офисы за рубежом, поощряли переезд. Относительно небольшое количество релокаций произошло по инициативе самих работников или их друзей, семей или местных органов власти. Большинство технологических мигрантов рассматривают свой переезд как временный, на период до пяти лет; подавляющее большинство опрошенных переехали уже два-три раза.
Благодаря релокации, работники из сферы цифровых технологий смогли существенно увеличить свой годовой доход. Более трех четвертей специалистов смогли увеличить свою зарплату более чем на 50%.
Что ищут цифровые таланты
Один из наиболее очевидных выводов нашего исследования заключается в том, что конкурентоспособная оплата труда – это первостепенное необходимое условие для привлечения талантов.
Наличие подходящих вакансий также имеет важное значение. 36% респондентов по всему миру заявили, что переехали, чтобы получить работу в конкретной компании, а 33% – в конкретной отрасли. Самыми востребованными секторами стали большие данные и аналитика, а также искусственный интеллект – их назвали 17% респондентов по всему миру. За ними следуют кибербезопасность и финтех (12 и 9% соответственно).
Возможность получать более высокий доход оказалась доминирующей причиной и для того, чтобы остаться на новом месте на длительный срок. При этом увеличивается влияние таких факторов как возможность получить гражданство, повысить уровень жизни и решить вопросы, связанные с потребостями семьи. Еще одно важное преимущество – доступ к образованию высокого качества. 67% респондентов, которые учились в месте релокации, делали это из-за более высокого качества образования, а 85% стремились повысить свою квалификацию.
Вопросы, не связанные с работой, также влияют на принятие решений о релокации
При том что уровень зарплат и конкретная должность имеют первоочередное значение для мобильных специалистов из сферы цифровых технологий, качество жизни также является важным аспектом. Около 60% ответили, что на выбор места жительства повлиял более высокий уровень жизни. Баланс между работой и личной жизнью и личная безопасность также имели значение. Около 30% респондентов уделили большое внимание сообществам, которые разделяют ценности, схожие с их собственными. Другие отметили климат, досуг после работы и возможность завести друзей.
Образ жизни особенно важен, поскольку примерно две трети респондентов переезжают вместе с партнером и детьми. На просьбу назвать самые большие препятствия для переезда две трети назвали «ожидания членов их семьи». Почти половина указала на недоступность жилья в месте релокации.
Еще один интересный вывод нашего исследования – это то, что некоторые факторы образа жизни особенно важны для более половины специалистов в сфере технологий, считающих себя религиозными. 24% таких респондентов назвали культурное сходство среди ключевых факторов переезда; с чем согласились лишь 15% нерелигиозных респондентов. Примерно в два раза больше религиозных, чем нерелигиозных цифровых мигрантов указали на важность существования сообщества и качественного здравоохранения.
Наше исследование также показало, что потенциальные работодатели должны учитывать особые трудности, с которыми сталкиваются специалисты при переезде на новое место. 42% женщин, работающих в сфере цифровых технологий, сообщили, что столкнулись с гендерными проблемами в процессе релокации. Более трети цифровых специалистов женского пола заявили, что пострадали от гендерной дискриминации в том регионе и в той компании, где они работают в настоящий момент, и что их беспокоит личная безопасность.
Как глобальные таланты оценивают технологические хабы
В результате нашего исследования мы обнаружили четкие различия в том, как мобильные цифровые таланты относятся к технологическим хабам. Например, Шанхай и Берлин оказались фаворитами у тех специалистов в сфере цифровых технологий, которые хотели получать более высокий доход. Сиэттл чаще всего упоминали те, кто стремился занять должность в конкретной компании.
Для тех, кто переезжает в Тель-Авив, напротив, основным фактором была возможность получить израильское гражданство. Дублин занял первое место у тех, кто стремится к более высокому уровню жизни, а Берлин – у тех, кто хочет получить высшее образование. Дубай вошел в список предпочитаемых регионов у тех, кто поставил на первое место заботу о семье.
Понимание этих факторов выбора может существенно помочь технологическим хабам и международным компаниям повысить свою привлекательность для глобальных цифровых талантов. В тех регионах, где хабы уже занимают прочные позиции, руководители могут способствовать дальнейшему укреплению брендов этих хабов с помощью международного маркетинга и развития существующих сильных сторон. Там же, где наблюдается отставание, они могут запустить инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности хабов. Хабы, которые преуспеют в этом соревновании за глобальные цифровые таланты, обеспечат свой рост, основанный на инновациях, на многие годы вперед.
О компании Boston Consulting Group (BCG)
Работая вместе со своими клиентами, мы находим для них не только решения наиболее важных задач, но и новые возможности. Компания BCG была первопроходцем в области стратегии бизнеса к моменту своего основания в 1963 году. На сегодня BCG имеет 90+ офисов в более чем 50 странах мира. Мы помогаем осуществить сложные изменения, благодаря которым становится возможным полное преобразование организации для роста, построения конкурентного преимущества и лучших финансовых результатов.
Современная успешная организация должна уметь сочетать навыки и способности машины и человека.Наши международные команды обладают глубокими экспертными знаниями в отраслевых и функциональных направлениях. Решения BCG основаны на передовых практиках управленческого консалтинга, а также глубоком понимании современных технологий и принципов развития организации, процессов цифровизации и целей бизнеса клиента.
Уникальность нашей бизнес-модели состоит в том, что она целиком построена на принципах продуктивного сотрудничества как внутри BCG, так и на всех уровнях организации клиента, позволяя обеспечивать максимальные результаты.
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