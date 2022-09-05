Что ищут цифровые таланты?

40% специалистов сферы цифровых технологий - в активном поиске новых возможностей и готовы к переезду

Авторы – эксперты Boston Consulting Group (BCG):

Шахар Лавиан, Дебора Лович, Ор Клиер, Конрад фон Щепаньски и Полина Кемпински

Кирилл Туишев, Глава BCG Баку, Управляющий директор и Старший партнер BCG, руководитель направления энергетики в регионе EMC[1] прокомментировал текущую ситуацию на цифровом рынке труда:

«Мир входит в эпоху глобального перемещения цифровых талантов. Согласно исследованию BCG, 40% из них находятся в поиске новой работы, причем многие готовы к переезду.

Возникают новые хабы притяжения, для формирования которых важны как бизнес-аспекты - возможность заработать больше,- так и личные: комфортная городская среда и качество жизни, доступ к образованию, безопасность, религиозная и культурная близость. Каждый из технологических хабов (например, Дубай, Берлин, Дублин) предлагает свои привлекательные стороны. Важно отметить, что все ищут чуть-чуть разное. One size doesn’t fit all.

Никогда раньше борьба за кадры в сфере digital не была более жесткой. Это привело к тому, что увеличение компенсации в полтора раза и более при релокации – обычная практика для 75% и более случаев. Помимо компенсации, и сама роль должна быть достаточно интересной, чтобы привлечь сильных кандидатов. Наиболее популярны сейчас сферы больших данных и аналитики, искусственного интеллекта. Немного в меньшей степени – кибербезопасность и финтех.

Однако потребность в цифровых талантах будет только расти. Они необходимы для поддержания конкурентоспособности и развития как отдельных компаний, так и экономики страны.

С учетом того, что в регионе Центральной Азии, Азербайджана, Индии, Ирана существует большой пул цифровых талантов, Баку вполне мог бы претендовать на роль нового цифрового хаба, используя текущее окно возможностей. Для этого потребуется сформулировать свое конкурентное предложение, которое будет включать как материальные, так и нематериальные стимулы, а также продумать кампанию продвижения на мировых рынках».

В мире продолжается глобальная миграция талантов. По данным BCG, около 40% мирового пула цифровых талантов активно ищет новую работу, причем многие специалисты готовы к релокации. При этом конкуренция за их услуги еще никогда не была такой острой.

Что именно ищут эти мобильные цифровые специалисты, когда просматривают новые возможности? И какие факторы влияют на их решение о том, куда переезжать? Понимание этого может оказаться ценным для организаций, городов и стран, которые стремятся создать новый крупный технологический хаб.

Чтобы лучше понять эти потребности и мотивы, мы опросили более 1000 респондентов, переехавших ради работы в 11 крупных технологических хабов: Амстердам, Бангалор, Берлин, Дубай, Дублин, Лондон, Сан-Паулу, Сиэтл, Шанхай, Сингапур и Тель-Авив. Мы спросили, какие самые важные факторы повлияли на их решение о релокации и какие самые веские причины могут стать определяющими для их решения остаться на длительный срок. Вот что мы выяснили.

Профиль мобильного специалиста в сфере цифровых технологий

Сначала расскажем о самих мобильных специалистах в области цифровых технологий. 70% из них – мужчины, и 75% принимающих решение о релокации состоят в браке. Более половины опрошенных технологических мигрантов, 55%, – инженеры, программисты или веб-разработчики – составляют наиболее мобильную группу. Еще примерно по 10% приходится на специалистов в сферах разработки мобильных приложений, искусственного интеллекта и аналитики.

Подавляющее большинство цифровых талантов, которые выбирают релокацию, делают это в начале карьеры: более трех четвертей респондентов заявили, что они переехали в течение семи лет после того как влились в ряды цифровых специалистов. В большинстве случаев либо им сделали предложение о работе компании из региона релокации, либо их работодатели, у которых есть офисы за рубежом, поощряли переезд. Относительно небольшое количество релокаций произошло по инициативе самих работников или их друзей, семей или местных органов власти. Большинство технологических мигрантов рассматривают свой переезд как временный, на период до пяти лет; подавляющее большинство опрошенных переехали уже два-три раза.



