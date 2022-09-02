Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.09.2022 16:23

Германия сократила экспорт в Россию в июле на 15,1%, импорт упал на 17,4%

Объем германского экспорта в Россию в июле 2022 года упал на 15,1% относительно июня и составил 1 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в Германию в позапрошлом месяце сократился на 17,4%, до 2,9 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился в июле на 2,1% в помесячном исчислении, до 131,3 млрд евро, тогда как импорт сократился на 1,5%, до 125,9 млрд евро.

В годовом выражении общий объем экспорта Германии вырос на 14,3%, импорт взлетел на 29,3%.

Таким образом, Германия зафиксировала профицит внешнеторгового баланса по итогам июля в размере 5,4 млрд евро. Месяцем ранее внешнеторговый профицит составлял 6,2 млрд евро, годом ранее - 17,5 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


Похожие новости


Германия в июне сократила экспорт впервые в 2017 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az