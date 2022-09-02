Германия сократила экспорт в Россию в июле на 15,1%, импорт упал на 17,4%

Объем германского экспорта в Россию в июле 2022 года упал на 15,1% относительно июня и составил 1 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).
Импорт из РФ в Германию в позапрошлом месяце сократился на 17,4%, до 2,9 млрд евро.
Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился в июле на 2,1% в помесячном исчислении, до 131,3 млрд евро, тогда как импорт сократился на 1,5%, до 125,9 млрд евро.
В годовом выражении общий объем экспорта Германии вырос на 14,3%, импорт взлетел на 29,3%.
Таким образом, Германия зафиксировала профицит внешнеторгового баланса по итогам июля в размере 5,4 млрд евро. Месяцем ранее внешнеторговый профицит составлял 6,2 млрд евро, годом ранее - 17,5 млрд евро.
Мустафаев обсудил с Мусави совместные азербайджано-иранские проекты
Военные Азербайджана организовали боевое дежурство на высоте Учдик в Лачинском районе
Определенные силы не переваривают высокий уровень отношений между Азербайджаном и Ираном – посол в Тегеране
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 8 человек
Операционная система Apple обогнала Android по числу мобильных девайсов в США
Турция стала лидером среди зарубежных направлений по росту стоимости отдыха летом 2022 года
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Парламент Чехии не стал объявлять недоверие правительству
Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях - Песков
В Атлантике сформировался тропический шторм "Даниэль", который может перерасти в ураган - NHC
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ