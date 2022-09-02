NCOC готовит план полного возобновления добычи нефти на Кашагане, пока она сохраняется на уровне 100 тыс. б/с

Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), оператор Кашагана, готовит план полного возобновления добычи нефти на месторождении после ремонтных работ из-за утечки газа, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе NCOC.

"Разрабатывается детальный план возобновления добычи в полном объеме", - говорится в комментарии консорциума.

По его данным, в настоящее время добыча на месторождении частично возобновлена и составляет примерно 100 тыс. б/с. На объекте начались ремонтные работы, проводится замена секции трубы, на которой произошла утечка газа.

Накануне министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что инспекция на месторождении из-за утечки газа завершится в конце сентября.

3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".

В ночь с 9 на 10 августа оператор Кашагана заявил о "постепенном возобновлении производства". А 11 августа Минэнерго Казахстана сообщило, что добыча на месторождении восстановлена лишь частично и составляет около 100 тыс. баррелей в сутки.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.