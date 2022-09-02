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ТЭК 02.09.2022 15:00

G7 намерена установить потолок цен на сырую нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля 2023г

Министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные официальные лица.

"Ограничение будет действовать в соответствии с эмбарго ЕС на импорт российской нефти: с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов", - приводит FT слова источника, знакомого с ситуацией.

Четыре официальных лица подтвердили изданию, что министры финансов "группы семи" объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупки российской нефти позже в пятницу, 2 сентября. Ранее о таких планах министров сообщал ряд других западных СМИ.

При этом отмечается, что эта мера, по мнению ее разработчиков, будет наиболее эффективна только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, которые покупают российскую нефть в больших количествах, например, Индии.

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Тэги: МИР, G7, РОССИЯ, НЕФТЬ


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