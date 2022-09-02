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Бизнес и законодательство 02.09.2022 17:32

Electrolux уходит с российского рынка, продаст бизнес местному менеджменту

Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, приняла решение уйти с рынка РФ и продать российский бизнес местному менеджменту, говорится в ее пресс-релизе.

Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции Electrolux, проданной ранее в России. Сама Electrolux не производит товары в РФ и не будет поставлять свою продукцию российской компании, говорится в ее пресс-релизе.

Свой уход Electrolux объясняет тем, что специальная военная операция России и введенные в отношении РФ санкции "сделали невозможным продолжение бизнеса в стране".

Разовые потери Electrolux в связи с уходом из России составят 350 млн шведских крон ($32,4 млн), что будет учтено в отчетности за третий квартал 2022 года.

В 2021 году на долю России пришлось 4% европейских продаж Electrolux и 1,6% мировых продаж.

В июле об уходе из России объявила дочерняя компания Electrolux - Electrolux Professional, занимающаяся производством профессионального оборудования.

Акции Electrolux стабильны на торгах в Стокгольме в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 41%.

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Тэги: РОССИЯ, ELECTROLUX, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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