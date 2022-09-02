Electrolux уходит с российского рынка, продаст бизнес местному менеджменту

Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, приняла решение уйти с рынка РФ и продать российский бизнес местному менеджменту, говорится в ее пресс-релизе.

Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции Electrolux, проданной ранее в России. Сама Electrolux не производит товары в РФ и не будет поставлять свою продукцию российской компании, говорится в ее пресс-релизе.

Свой уход Electrolux объясняет тем, что специальная военная операция России и введенные в отношении РФ санкции "сделали невозможным продолжение бизнеса в стране".

Разовые потери Electrolux в связи с уходом из России составят 350 млн шведских крон ($32,4 млн), что будет учтено в отчетности за третий квартал 2022 года.

В 2021 году на долю России пришлось 4% европейских продаж Electrolux и 1,6% мировых продаж.

В июле об уходе из России объявила дочерняя компания Electrolux - Electrolux Professional, занимающаяся производством профессионального оборудования.

Акции Electrolux стабильны на торгах в Стокгольме в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 41%.