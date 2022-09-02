Не менее 18 человек погибли при взрыве в афганской мечети

Число жертв в результате взрыва в мечети города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана, возросло до 18 человек, сообщает в пятницу Associated Press.
Кроме того, по последним данным, еще 21 человек получил ранения. Ранее сообщалось о семи жертвах взрыва.
Взрыв произошел во время пятничного намаза.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.
Афганский телеканал "TOLOnews" отмечает, что, в частности, погиб религиозный деятель Муджиб ар-Рахман Ансари. Он был известен заявлениями в поддержку "Талибана".
Официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил гибель Ансари. "К сожалению, мавлави Муджиб ар-Рахмана Ансари, сильный и мужественный религиозный деятель страны, был убит в результате жестокого нападения в пятницу в Герате", - сообщил Муджахид в твиттер.
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