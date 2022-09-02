Китайский инвестор построит в Казахстане бондовый склад за $22 млн в рамках развития ТМТМ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере $14 млн казахстанскому ТОО "Eurasia Supply Chain Aktau" на проект бондового склада.
"Средства кредита будут использованы для финансирования строительства бондового логистического склада со сборочным и перерабатывающим производством в специальной экономической зоне "Актау", - говорится в сообщении ЕБРР.
Средства предоставлены на срок 8 лет.
Общая стоимость проекта - $22 млн. Отмечается, что его реализация улучшит логистическую инфраструктуру и повысит услуги для облегчения торговли по "Срединному коридору" (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ).
"Он (проект - ИФ) будет развивать новые связи между экономиками Восточной Азии и Каспийского моря, предоставляя производителям из обоих регионов лучший доступ к международным рынкам", - отмечает ЕБРР.
Основная сфера деятельности ТОО "Eurasia Supply Chain Aktau" - таможенное складирование, хранение и логистика непродовольственных товаров.
По данным ЕБРР, Eurasia Supply Chain Aktau учреждена специально под проект китайской компанией Lianyungang Asia Euro B&R Supply Chain Base Limited, которая на 70% принадлежит Shanghai Ace Investment & Development Co., Ltd. и на 30% - Jiangsu Xinhailian Development Group Co., Ltd.
ЕБРР в целом инвестировал в экономику Казахстана более $9,6 млрд.
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