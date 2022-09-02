Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне

Цены на нефть немного замедлили рост в ходе торгов в пятницу, но остаются в плюсе после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 в пятницу составляет $93,98 за баррель, что на $1,62 (1,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,15 за баррель, что на $1,54 (1,78%) выше итогового значения предыдущей сессии.