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Финансы 02.09.2022 15:43

ГНФАР удвоил в августе продажу инвалюты, за 8 мес. – сократил на 9%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $440,5 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

ГНФАР в июле 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $212,3 млн. Таким образом, в августе по сравнению с июлем объем продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда увеличился в 2,1 раза.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-августе 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $3 млрд 392 млн (спад на 9,3% по сравнению с январем-августом 2021 года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.

А.Азизов

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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