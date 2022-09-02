Военные Азербайджана организовали боевое дежурство на высоте Учдик в Лачинском районе

Минобороны Азербайджана отчиталось о продолжении осуществления мер по организации боевого дежурства на ряде стратегических высотах, взятых под контроль.

«Боевое дежурство на стратегически важной высоте Учдик, взятой под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями Азербайджанской Армии в Лачинском районе, организовано на высоком уровне», - говорится в информации оборонного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что «выполняются все необходимые задачи, направленные поддержание боеспособности и боеготовности на высоком уровне».

Э.Шафиев