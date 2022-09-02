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Оборона 02.09.2022 16:00

Военные Азербайджана организовали боевое дежурство на высоте Учдик в Лачинском районе

Минобороны Азербайджана отчиталось о продолжении осуществления мер по организации боевого дежурства на ряде стратегических высотах, взятых под контроль.

«Боевое дежурство на стратегически важной высоте Учдик, взятой под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями Азербайджанской Армии в Лачинском районе, организовано на высоком уровне», - говорится в информации оборонного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что «выполняются все необходимые задачи, направленные поддержание боеспособности и боеготовности на высоком уровне».

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЛАЧИН, ДЕЖУРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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