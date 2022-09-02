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Внешняя политика 02.09.2022 16:46

Мустафаев обсудил с Мусави совместные азербайджано-иранские проекты

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу провел встречу с послом Ирана в Баку Сеидом Аббасом Мусави, стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов.

«На встрече обсуждены вопросы экономических отношений и сотрудничества между двумя странами. Подчеркнута важность дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном и продолжения реализации совместных проектов», сообщает посольство Ирана в Азербайджане в своем аккаунте в твиттере.

Х.Насирзаде



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Тэги: ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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