Сторонники природозащитной организации устроили протест в британском парламенте

Активисты из природозащитной организации Extinction Rebellion организовали акцию протеста в палате общин британского парламента в Лондоне, сообщает в пятницу канал Sky News.
Предположительно, активисты вошли в здание парламента в составе туристической группы, а затем отделились от нее, чтобы устроить акцию протеста - несколько человек приклеили себя к креслу спикера, другие - привязали себя к парадным воротам перед зданием.
На фотографиях с места события видны пятеро активистов в зале в палате общин, и двое из них держат плакаты с лозунгами: "Пусть решает народ" и "Гражданское собрание сейчас же".
Еще несколько протестующих привязали себя за шеи к парадным воротам здания парламента. Также активисты разбросали по территории Вестминстерского дворца листовки.
В сообщении Extinction Rebellion, опубликованном в твиттере, говорится, что протест обращает внимание "на необходимость преодолеть коррупцию, обновить политику и позволить народу принимать решения".
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