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СНГ 02.09.2022 19:11

Казахстанские депутаты считают необходимым вернуть прежнее название столице республики

Группа депутатов мажилиса парламента "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) считают необходимым вернуть столице Казахстана прежнее название - Астана.

"В случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, нужно внести в Основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы", - говорится в заявлении депутатов, распространенном в пятницу.

По оценке народных избранников, "исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана" и будет "отвечать запросам и ожиданиям граждан".

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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