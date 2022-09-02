ВС Армении обстреляли транспортные средства азербайджанской армии

Минобороны Азербайджана сообщает об очередных обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе.

"2 сентября около 15:00, подразделения Вооруженных сил Армении, с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечерского района на государственной границе, открыли огонь по позициям Азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, также обстреляв 2 военных транспортных средства, осуществлявших снабжение указанных позиций", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в результате были повреждены передняя часть и окна обоих автомобилей.

"Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что "в результате адекватных ответных мер подразделений ВС Азербайджана противник был подавлен".

Э.Шафиев