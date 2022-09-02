Казахстанские депутаты предлагают ввести в Конституцию положение о 7-летнем мандате до внеочередных выборов президента

Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) в мажилисе выступила с предложением ввести в Конституцию положение о 7-летнем мандате до внеочередных выборов президента.

"Во-первых, мы поддерживаем инициативу о выборах Президента Республики Казахстана на однократный семилетний срок. Во-вторых, считаем, что сейчас необходимо внести изменения в Конституцию и провести выборы Президента по новым правилам осенью этого года", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По мнению депутатов, в целом данный шаг позволит модернизировать систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития страны.

В заявлении отмечается, что послание президента Касым-Жомарта Токаева, в котором он выдвинул ряд новых инициатив, в том числе о проведении этой осенью досрочных президентских выборов, вызвало бурные дискуссии не только в экспертной среде, но и в обществе.

В этой связи члены депутатской группы "Жана Казахстан" заявляют, что данная инициатива позволяет обеспечить переход к демократической модели управления.

"Поэтому внедрение нормы однократного президентства сроком на 7 семь лет без права переизбрания является правильным решением, означающим окончательный отход от суперпрезидентской модели", - говорится в заявлении.

"Второе. Сегодня, когда в мире наблюдаются другие тенденции, ограничение президентских полномочий одним семилетним сроком без права переизбрания показывает твердость нашего курса на демократизацию. Третье. Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок. Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, считают депутаты, глава государства не будет проводить досрочные выборы и будет переизбран на второй срок, и в случае, если он будет избран в этом году на семилетний срок, его президентский срок закончится в 2029 году. То есть общая длительность срока его пребывания на посту президента не изменится.

"Четвертое. Мы не должны забывать о стремлении к власти сил, сформировавших старую систему. Досрочное проведение выборов и избрание президента на семилетний срок позволит обеспечить безопасность и стабильность нашего государства", - отметили депутаты.

В своем послании народу Казахстана Токаев предложил провести осенью этого года внеочередные президентские выборы, в которых сам тоже будет участвовать. При этом он предлагает установить ограничения мандата президента в один срок продолжительностью в 7 лет без права переизбрания, но эту инициативу Токаев намерен предложить парламенту после президентских выборов.