Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут практические переговоры по мирному договору на основе пяти принципов, предложенных Баку и принятых Ереваном.
"Эти пять принципов включают признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силой, делимитация границ и открытие коммуникаций. Данные принципы были предложены Азербайджаном Армении, и премьер-министр Армении принял их. Это было вновь подтверждено на нашей встрече в Брюсселе два дня назад. Наши министры иностранных дел приступят к практическим переговорам по тексту соглашения на основе этих пяти принципов", - сказал Алиев журналистам в Италии в пятницу.
Э.Шафиев
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