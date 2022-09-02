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Внешняя политика 02.09.2022 20:55

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут практические переговоры по мирному договору на основе пяти принципов, предложенных Баку и принятых Ереваном.

"Эти пять принципов включают признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силой, делимитация границ и открытие коммуникаций. Данные принципы были предложены Азербайджаном Армении, и премьер-министр Армении принял их. Это было вновь подтверждено на нашей встрече в Брюсселе два дня назад. Наши министры иностранных дел приступят к практическим переговорам по тексту соглашения на основе этих пяти принципов", - сказал Алиев журналистам в Италии в пятницу.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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