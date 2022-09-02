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ТЭК 02.09.2022 21:22

Алиев заявил о необходимости скорейшего достижения договоренности о расширении TAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Азербайджан начал переговоры с партнерами по TAP по расширению газопровода.

"Следует отметить, что наша доля в ТАР составляет всего 20%. Другие акционеры также должны согласовать и спланировать совместный инвестиционный проект. Мы уже начали практические переговоры (по расширению TAP - ИФ)", - сказал Алиев журналистам в Италии в пятницу.

По его словам, это необходимо для удвоения мощности газопровода до 20 млрд кубометров.

"Это должно быть сделано в ближайшее время. Потому что мы достигли договоренности с Еврокомиссией об удвоении экспорта газа из Азербайджана в Евросоюз до 20 млрд кубометров к 2027 году. Без расширения TAP это будет невозможно", - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что только после достижения договоренности о расширении трубопровода могут быть проведены переговоры по контрактам для отдельных стран.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по TAP. До сих пор по трубопроводу было транспортировано 13,5 млрд кубометров, из которых 11,7 млрд кубометров получила Италия. Остальной объем получили Греция и Болгария.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, TAP, РАСШИРЕНИЕ


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