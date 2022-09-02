Алиев заявил о необходимости скорейшего достижения договоренности о расширении TAP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Азербайджан начал переговоры с партнерами по TAP по расширению газопровода.
"Следует отметить, что наша доля в ТАР составляет всего 20%. Другие акционеры также должны согласовать и спланировать совместный инвестиционный проект. Мы уже начали практические переговоры (по расширению TAP - ИФ)", - сказал Алиев журналистам в Италии в пятницу.
По его словам, это необходимо для удвоения мощности газопровода до 20 млрд кубометров.
"Это должно быть сделано в ближайшее время. Потому что мы достигли договоренности с Еврокомиссией об удвоении экспорта газа из Азербайджана в Евросоюз до 20 млрд кубометров к 2027 году. Без расширения TAP это будет невозможно", - подчеркнул он.
Глава государства подчеркнул, что только после достижения договоренности о расширении трубопровода могут быть проведены переговоры по контрактам для отдельных стран.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по TAP. До сих пор по трубопроводу было транспортировано 13,5 млрд кубометров, из которых 11,7 млрд кубометров получила Италия. Остальной объем получили Греция и Болгария.
Э.Шафиев
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев
ВС Армении обстреляли транспортные средства азербайджанской армии
Азербайджан никогда не подстраивался под политику больших соседей - Алиев
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 8 человек
Операционная система Apple обогнала Android по числу мобильных девайсов в США
Турция стала лидером среди зарубежных направлений по росту стоимости отдыха летом 2022 года
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Сторонники природозащитной организации устроили протест в британском парламенте
Казахстанские депутаты предлагают ввести в Конституцию положение о 7-летнем мандате до внеочередных выборов президента
Казахстанские депутаты считают необходимым вернуть прежнее название столице республики
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ