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Оборона 02.09.2022 21:37

ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения "TurAz Qartal?-2022"

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии личного состава и авиационных средств ВВС Турции, которые примут участие в совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartal?-2022".

"На учениях, которые стартуют 5 сентября, будут выполнены такие задачи, как планирование совместных действий ВВС двух стран, изучение взаимодействия и боевого слаживания, проведение поисково-спасательных мероприятий и другие задачи", - сообщили в оборонном ведомстве.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ВВС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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