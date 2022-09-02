ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения "TurAz Qartal?-2022"

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии личного состава и авиационных средств ВВС Турции, которые примут участие в совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartal?-2022". "На учениях, которые стартуют 5 сентября, будут выполнены такие задачи, как планирование совместных действий ВВС двух стран, изучение взаимодействия и боевого слаживания, проведение поисково-спасательных мероприятий и другие задачи", - сообщили в оборонном ведомстве. Э.Шафиев

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