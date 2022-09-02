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02.09.2022 22:00

Предварительный план по реализации "потолка" цен на нефть из РФ могут обнародовать позднее в сентябре - Минфин США

В Минфине США в пятницу заявили, что рассчитывают на публикацию предварительных рекомендаций по реализации предельной цены на российскую нефть позднее в сентябре.

"Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC) Минфина США предполагает, что публикация предварительного руководства по реализации механизма установления предельной цены состоится в сентябре", - говорится в релизе OFAC.

По данным управления, предварительные рекомендации будут включать, в частности, "обзор этого механизма на высоком уровне, а также информацию о том, как граждане США могут его выполнять".

Отмечается, что юридически оформленные рекомендации издадут позднее.

Ранее в пятницу страны "группы семи" (G7) объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть. Отмечается, что потолок цен будет определяться всей коалицией и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. При этом пока неизвестно, кто именно присоединится к коалиции, когда ее сформируют и сколько составит предполагаемая предельная цена на нефть из РФ.

Страны "семерки" подтвердили стремление к отказу от использования российской нефти на своих рынках, но при этом отметили, что не намерены создавать преграды покупке другими сторонами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".

В G7 отметили, что готовы "поддержать импортеров нефти, обеспечивая их постоянный доступ к российской нефти по ценам, не превышающим "потолок".

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Тэги: США, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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