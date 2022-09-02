В ЕС скоро выдвинут конкретные предложения по мерам в отношении виз для россиян - источник в ЕК

В Европейской комиссии (ЕК) в настоящее время идет работа по итогам неформального Совета ЕС по иностранным делам относительно дальнейшего порядка выдачи виз в Евросоюз российским гражданам, скоро будут представлены соответствующие предложения, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
"На неформальном совещании 31 августа (в Праге), министры иностранных дел (стран ЕС) договорились о совместном и скоординированном порядке в том, что касается выдачи виз российским гражданам", - сообщил в пятницу собеседник агентства.
"Мы скоро представим предложения и руководящие принципы, чтобы согласованные меры могли быть реализованы в приоритетном порядке", - объяснил европейский чиновник.
"По его словам, эти предложения будут включать "полную приостановку соглашения об облегченном визовом режиме" с Россией.
Источник дал понять, что на данном этапе приводить какие-либо определенные данные по будущим количеству, стоимости, новому порядку и срокам оформления виз для россиян в страны Евросоюза пока еще преждевременно.
На пресс-конференции в Праге после неформального Совета ЕС на уровне глав МИД 31 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что приостановка действия соглашения между Евросоюзом и Россией об облегченном визовом режиме значительно снизит количество виз, выдаваемых гражданам РФ.
"Это существенно снизит количество виз, выдаваемых государствами-членами ЕС", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что и приведет к снижению числа выдаваемых виз.
Боррель добавил, что совместный подход ЕС в плане визовой политики "предотвратит потенциальный визовый шопинг со стороны россиян".
При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не хочет изолировать себя от граждан РФ. "Мы не хотим отрезать себя от российского гражданского общества", - сказал Боррель.
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