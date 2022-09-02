Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе - Гросси

Постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет состоять из двух инспекторов, заявил в пятницу глава агентства Рафаэль Гросси.
"Как я уже говорил после проведения инспекции на АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на объекте, его обеспечат два наших эксперта", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.
По его словам, пока на ЗАЭС продолжают работать шестеро экспертов агентства.
Гендиректор МАГАТЭ также ответил утвердительно на вопрос о том, обе ли стороны - Москва и Киев - согласились на постоянное присутствие агентства на АЭС.
Накануне глава МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС предстоит выполнить еще большой объем работ.
"Я только что завершил первое посещение основных мест, которые мы хотели увидеть в ходе первого визита на объект. Разумеется, еще много чего предстоит сделать", - сказал Гросси в видеообращении, опубликованном в его твиттере.
Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе гендиректор Рафаэль Гросси, накануне покинули город.
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