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Белый дом просит конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины

Белый дом обратился с запросом к конгрессу о предоставлении дополнительной помощи Украине в сумме $11,7 млрд на первую четверть 2023 финансового года, который начнется 1 октября, сообщает в пятницу Bloomberg.

Предполагается, что из этих средств $4,5 млрд пойдут на оборудование для Украины, еще $2,7 млрд - на прочую помощь в сфере обороны и разведки.

Кроме того, еще $4,5 млрд предоставят госдепу для поддержки правительства Украины, отмечает агентство.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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