Белый дом просит конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины

Белый дом обратился с запросом к конгрессу о предоставлении дополнительной помощи Украине в сумме $11,7 млрд на первую четверть 2023 финансового года, который начнется 1 октября, сообщает в пятницу Bloomberg.

Предполагается, что из этих средств $4,5 млрд пойдут на оборудование для Украины, еще $2,7 млрд - на прочую помощь в сфере обороны и разведки.

Кроме того, еще $4,5 млрд предоставят госдепу для поддержки правительства Украины, отмечает агентство.