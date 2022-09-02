Белый дом просит конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины

Белый дом обратился с запросом к конгрессу о предоставлении дополнительной помощи Украине в сумме $11,7 млрд на первую четверть 2023 финансового года, который начнется 1 октября, сообщает в пятницу Bloomberg.
Предполагается, что из этих средств $4,5 млрд пойдут на оборудование для Украины, еще $2,7 млрд - на прочую помощь в сфере обороны и разведки.
Кроме того, еще $4,5 млрд предоставят госдепу для поддержки правительства Украины, отмечает агентство.
Предварительный план по реализации "потолка" цен на нефть из РФ могут обнародовать позднее в сентябре - Минфин США
ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения "TurAz Qartal?-2022"
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев
Алиев заявил о необходимости скорейшего достижения договоренности о расширении TAP
Техобслуживание турбины СП1 выявило неисправности, газопровод не заработает без их устранения - Газпром
Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов музыканта Макаревича, журналистов Гордона, Гордееву - сайт ведомства
В ЕС скоро выдвинут конкретные предложения по мерам в отношении виз для россиян - источник в ЕК
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ