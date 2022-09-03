Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Госдепартамент США дал разрешение на возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму более $1,1 млрд, сообщает американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.
Согласно документам, опубликованным ведомством, если эта сделка получит финальное одобрение, то речь пойдет о поставке 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму $85,6 млн, 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" на сумму $355 млн.
Кроме того, госдеп "дал зеленый свет" на продление контракта по радиолокационным станциям на сумму $655,4 млн.
Предварительный план по реализации "потолка" цен на нефть из РФ могут обнародовать позднее в сентябре - Минфин США
ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения "TurAz Qartal?-2022"
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет основан на пяти принципах, предложенных Баку и принятых Ереваном - Алиев
Алиев заявил о необходимости скорейшего достижения договоренности о расширении TAP
Техобслуживание турбины СП1 выявило неисправности, газопровод не заработает без их устранения - Газпром
Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов музыканта Макаревича, журналистов Гордона, Гордееву - сайт ведомства
В ЕС скоро выдвинут конкретные предложения по мерам в отношении виз для россиян - источник в ЕК
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ