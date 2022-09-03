Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Госдепартамент США дал разрешение на возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму более $1,1 млрд, сообщает американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.

Согласно документам, опубликованным ведомством, если эта сделка получит финальное одобрение, то речь пойдет о поставке 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму $85,6 млн, 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" на сумму $355 млн.

Кроме того, госдеп "дал зеленый свет" на продление контракта по радиолокационным станциям на сумму $655,4 млн.