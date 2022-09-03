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Дальнее зарубежье 03.09.2022 09:20

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Яогань-33-02", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"3 сентября, в 07:44 по Пекинскому времени (03:44 по бакинскому времени) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно стартовала с космодрома Цзюцюань и вывела спутник дистанционного зондирования "Яогань-33-02" на намеченную орбиту", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, выведенный на орбиту аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий. Планируется, что он будет использоваться преимущественно для разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИК


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