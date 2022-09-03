США подтвердят готовность к диалогу с Северной Кореей даже в условиях принятия мер против Пхеньяна

Специальный представитель США по КНДР Сон Ким на встрече со своими японским и южнокорейским коллегами подтвердит стремление Вашингтона к диалогу с Северной Кореей даже в условиях принятия против нее определенных мер, сообщил госдеп.

"Специальный представитель Сон Ким подчеркнет, что США привержены диалогу даже несмотря на то, что мы предпримем все необходимые действия для устранения угрозы, которую Пхеньян представляет для Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в сообщении госдепа.

В трехсторонней встрече в Токио 7-9 сентября примут участие также глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон.

Стороны обсудят широкий круг вопросов, "включая продолжающиеся совместные усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова", отметил госдеп.

В сообщении говорится также, что эта трехсторонняя встреча "подчеркивает важность продолжающегося тесного сотрудничества США с Японией и РК по вопросам КНДР и непоколебимую приверженность США безопасности РК и Японии".

Как сообщалось ранее, Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты договорились о более жестких, чем ранее, мерах против КНДР в случае проведения Пхеньяном нового ядерного испытания, заявил в четверг советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Сон Хан.

По его словам, которые приводит агентство "Ренхап", стороны считают, что "не следует наивно мыслить", что после проведенных ранее шести ядерных испытаний новое будет воспринято как "просто еще одно испытание".

"Если Северная Корея проведет свое седьмое ядерное испытание, наша реакция, безусловно, будет отличаться от той, которая была до сих пор", - подчеркнул он журналистам после возвращения из Гонолулу с трехсторонней встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и генсеком Совета нацбезопасности Японии Такэо Акибой.

Ранее в Сеуле и Вашингтоне на различных уровнях заявляли о признаках того, что КНДР завершила все приготовления к очередному ядерному испытанию и выбирает соответствующее время для его проведения.