Корабли России и Китая провели стрельбы в Японском море

Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений "Восток-2022" провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщили в Минобороны РФ.
"Для поражения надводных целей были применены универсальные корабельные артиллерийские установки. Силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, фактически артиллерийская стрельба выполнялись по морскому щиту-мишени",- сообщили в российском военном ведомстве.
ВМФ России в ходе морской части учения представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в составе которого корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также суда вспомогательного флота. От ВМС НОАК в учении задействован эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".
Ранее сообщалось, что всего в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Учения проходят с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
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