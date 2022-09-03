Азербайджан, Иран и Россия обсудят на следующей неделе в Баку МТК «Север-Юг» и ж/д проект Решт-Астара

Представители Азербайджана, Ирана и России обсудят на следующей неделе в Баку международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» и проект железной дороги Решт-Астара, ссылаясь на иранские СМИ, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Отмечается, что предстоящую трехстороннюю встречу обсудили в пятницу вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и посол Ирана в Баку Аббас Мусави.
В минувшее воскресенье заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде заявил, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства железной дороги Решт-Астара в рамках МТК «Север-Юг». По его словам, вопрос инвестиций будет обсуждаться на предстоящей встрече в Азербайджане.
Р.Керимов
Баку и Варшава отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества
В Баку осудили поездку секретаря Совбеза Армении в Ханкенди, обвинив Ереван в неискренности
Предварительный план по реализации "потолка" цен на нефть из РФ могут обнародовать позднее в сентябре - Минфин США
Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов музыканта Макаревича, журналистов Гордона, Гордееву - сайт ведомства
В ЕС скоро выдвинут конкретные предложения по мерам в отношении виз для россиян - источник в ЕК
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Премьер Венгрии попрощался с Горбачевым
Оружейный магазин загорелся на севере Казахстана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ