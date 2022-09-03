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Транспорт и связь 03.09.2022 10:15

Азербайджан, Иран и Россия обсудят на следующей неделе в Баку МТК «Север-Юг» и ж/д проект Решт-Астара

Представители Азербайджана, Ирана и России обсудят на следующей неделе в Баку международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» и проект железной дороги Решт-Астара, ссылаясь на иранские СМИ, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что предстоящую трехстороннюю встречу обсудили в пятницу вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и посол Ирана в Баку Аббас Мусави.

В минувшее воскресенье заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде заявил, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства железной дороги Решт-Астара в рамках МТК «Север-Юг». По его словам, вопрос инвестиций будет обсуждаться на предстоящей встрече в Азербайджане.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РОССИЯ, СЕВЕР-ЮГ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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