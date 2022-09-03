Азербайджан, Иран и Россия обсудят на следующей неделе в Баку МТК «Север-Юг» и ж/д проект Решт-Астара

Представители Азербайджана, Ирана и России обсудят на следующей неделе в Баку международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» и проект железной дороги Решт-Астара, ссылаясь на иранские СМИ, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что предстоящую трехстороннюю встречу обсудили в пятницу вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и посол Ирана в Баку Аббас Мусави.

В минувшее воскресенье заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде заявил, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства железной дороги Решт-Астара в рамках МТК «Север-Юг». По его словам, вопрос инвестиций будет обсуждаться на предстоящей встрече в Азербайджане.

Р.Керимов