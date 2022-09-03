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Внешняя политика 03.09.2022 10:54

В Баку осудили поездку секретаря Совбеза Армении в Ханкенди, обвинив Ереван в неискренности

МИД Азербайджана в субботу выступил с заявлением, в котором осудил визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Ханкенди.

«Незаконный визит 2 сентября 2022 года секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в город Ханкенди Азербайджанской Республики является очередной провокацией со стороны Армении и подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что «этот незаконный шаг, целенаправленно предпринятый армянским официальным представителем сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации отношений».

В МИД подчеркнули, что этот незаконный визит показывает неискренность Армении, где заявляли, что Ереван не имеет территориальных претензий к Баку и принимает принципы суверенитета и государственных границ.

Это также является неуважением со стороны официального Еревана к усилиям международных посредников, добавили в министерстве.

«Мы решительно осуждаем провокационный шаг официального представителя Армении и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ, последует ответ», - заявили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНКЕНДИ, АРМЕНИЯ, МИД


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