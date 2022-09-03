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Дальнее зарубежье 03.09.2022 11:10

Байден заявил, что не считает республиканцев угрозой для демократии в США

Президент США Джо Байден на следующий день после того, как в своем обращении к нации назвал республиканцев-MAGA (сторонники бывшего президента Дональда Трампа, поддерживающих его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!") опасностью для демократии, заявил, что не рассматривает их как угрозу для страны.

"Я не считаю ни одного сторонника Трампа угрозой для страны", - сказал Байден журналистам. - Я действительно думаю, что любой, кто призывает к насилию, не осуждает насилие, когда оно применяется, отказывается признать победу на выборах, настаивает на изменении того, как мы правим и подсчитываем голоса - это угроза демократии".

Президент пояснил, что в своем обращении к нации он говорил именно о таких политиках.

"Люди голосовали за Дональда Трампа и поддерживают его сейчас, но они не голосовали за нападение на Капитолий, они не голосовали за отмену выборов. Они голосовали за философию, которую он выдвинул", - добавил Байден.

В обращении к нации Байден заявил: "Не каждый республиканец, даже не большинство республиканцев, являются республиканцами-MAGA. Не каждый республиканец придерживается их экстремистской идеологии".

Пи этом он отметил: "Но нет никаких сомнений в том, что в Республиканской партии сегодня доминируют, управляют и запугивают Дональд Трамп и республиканцы-MAGA. И это представляет угрозу для нашей страны".

Высказывания и оценки президента подверглись жесткой критике со стороны республиканцев, которые расценили его речь не как обращение к нации, а как предвыборную речь под видом президентского обращения, и назвали Байдена "главным разрушителем" единства нации.

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Тэги: США, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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