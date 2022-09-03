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Дальнее зарубежье 03.09.2022 12:30

Глава МИД Финляндии уверен в поддержке Турции в вопросе вступления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) верит, что Турция поддержит вступление его страны и Швеции в НАТО.

"Я верю в это. У меня были постоянные и прямые контакты с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Турция является долгосрочным партнером Финляндии и Швеции, и я считаю, что Турция рассматривает членство Финляндии и Швеции как укрепление НАТО", - приводит слова Хаависто портал телерадиовещания Yle.

Хаависто считает, что участие Финляндии и Швеции в борьбе с терроризмом будет содействовать ратификации Турцией их членства в НАТО. "Как члены НАТО, мы также возьмем на себя обязательства по обеспечению безопасности других государств-членов в соответствии с принципами Североатлантического союза", - заверил глава МИД.

Он выразил удовлетворение темпами ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО и отметил, что уже 24 страны из 30 государств-членов альянса одобрили их вступление в Североатлантический союз.

"Темпы ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО были действительно быстрыми, учитывая, что с момента саммита в Мадриде прошло всего пару месяцев. Это показывает, насколько хорошими считаются государства-члены Финляндия и Швеция в этой сложной ситуации с политикой безопасности", - описал Хаависто.

Комментируя прошедшую после июньского саммита НАТО встречу представителей Финляндии, Швеции и Турции в финском городе Вантаа, он подчеркнул, что " обсуждения на официальном уровне были проведены в очень конструктивном духе".

Глава МИД после встречи в Вантаа сообщил, что очередная встреча представителей трех стран состоится осенью. Сейчас же он уточнил, что она ожидается в октябре.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к НАТО. Обе северные страны получили после этого статус стран-наблюдателей, полноправными членами альянса они станут после ратификации протоколов всеми 30-ю государствами НАТО.

Турция первоначально выступала против вступления этих стран в НАТО, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в неготовности бороться с терроризмом. В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО


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