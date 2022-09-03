СМИ сообщили о поездке премьера Венгрии в Москву на следующий день после остановки «Северного потока»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу утром направляется в Москву, чтобы проститься с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерские власти.

В сообщениях указывается, что Орбан прибудет вместе с делегацией.

СМИ отмечают, что поездка, таким образом, состоится на следующий день после остановки по техническим причинам работы газопровода "Северный поток".