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Внешняя политика 03.09.2022 13:19

Баку и Варшава отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества

Потенциал для расширения сотрудничества Баку и Варшавы отметили на встрече заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов и посол Польши в стране Рафал Поборски, сообщили в субботу в министерстве экономики Азербайджана.

У Баку и Варшавы «есть широкие возможности для установления связей между Агентством развития экономических зон Азербайджана и соответствующими структурами Польши, организации бизнес-форумов и деловых встреч между предпринимателями, сотрудничества в сфере транспорта и транзита, восстановления и реконструкции освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура - ИФ-Аз), участия польских компаний в проектах, реализуемых в промышленных парках, Алятской СЭЗ», согласно Минэкономики, отметили участники встречи.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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