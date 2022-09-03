Баку и Варшава отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества

Потенциал для расширения сотрудничества Баку и Варшавы отметили на встрече заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов и посол Польши в стране Рафал Поборски, сообщили в субботу в министерстве экономики Азербайджана.
У Баку и Варшавы «есть широкие возможности для установления связей между Агентством развития экономических зон Азербайджана и соответствующими структурами Польши, организации бизнес-форумов и деловых встреч между предпринимателями, сотрудничества в сфере транспорта и транзита, восстановления и реконструкции освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура - ИФ-Аз), участия польских компаний в проектах, реализуемых в промышленных парках, Алятской СЭЗ», согласно Минэкономики, отметили участники встречи.
Р.Ахмедов
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